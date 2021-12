Auf Leckerlis nicht verzichten

Hallo ihr Zweibeiner, liebe Leser,

neulich stand mein Herrchen sentimental vor so einem Kartonstück, das bei uns in der Küche an der Wand hängt und sagte: „Marley, schau dir den Kalender an (übrigens eine dumme Idee, schließlich habe ich keine Teleskopbeine, die ich in beliebiger Höhe nach oben fahren kann), das Jahr ist schon wieder fast vorbei. Es wird Zeit für gute Vorsätze!“

Ich schaute gleich mal ganz interessiert auf meinen Futternapf, denn wenn er, also mein Herrchen, mir jetzt etwas Leckeres vorsetzt, dann hätte ich natürlich nichts gegen Vorsätze. Doch es kam nichts. Er rannte zum Spiegel, schaute sich von der Seite an und meinte: „Vielleicht ein bisschen mehr Bewegung? Oder nicht so viele Leckereien? Was meinst du, Marley?“

Was ich dazu meine? Ernsthaft? Erstens: Ich will, alleine schon aufgrund meiner doch begrenzten Blasenkapazität dreimal am Tag raus und laufen und wenn ich noch mehr Bewegung will, dann gebe ich einfach in unserem Garten Vollgas, sodass das grüne Gras nur so fliegt.

Und ob ich freiwillig auf Leckerlis verzichten will, weil es mit diesem eigenartigen Kalenderkarton jetzt mal wieder zu Ende geht? – Solche Ideen kann mein Herrchen direkt mal vergessen. Irgendwie ist mir diese Planerei bei euch Zweibeinern ohnehin suspekt. Warum soll man immer etwas verändern wollen, weil man es aus irgendwelchen Gründen meint? Ich persönlich finde mein Herrchen perfekt! Er ist kuschelig, wenn wir zusammen auf der Couch rumhängen und wenn er sich etwas zum Naschen holt und ich etwas meinen Kopf schief lege, rennt er meistens sofort zum Schrank und holt mir mit den Worten „Du sollst ja auch nicht Leben wie ein Hund“ auch ein Leckerli. Läuft doch perfekt!

Ich persönlich lebe nämlich gerne wie ein Hund. Schon alleine, weil ich es ja gar nicht anders kann. Und dies scheint mir oft sehr viel entspannter als dieses ständige Sollen, Müssen und Machen, das die Zweibeiner leider immer öfter an den Tag legen.

In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein schönes neues Jahr und kann euch nur eines raten: bleibt menschlich, so seid ihr am besten!