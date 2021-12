Aus dem Norden

Kerzenglanz strömt durch das Haus. Sie treibt das Dunkel aus: Santa Lucia!“ So wird heute wieder an vielen Orten – vor allem in den nordischen Ländern – gesungen, denn heute ist der Tag der Heiligen Lucia. Licht ins Dunkel bringen – das ist im nordischen Winter besonders wichtig.

Ralf Strauch © SZ

Woher genau das Lucia-Brauchtum kommt, steht wenig eindeutig fest. Doch das kümmert einen Skandinavier nicht wirklich – man muss ja auch nicht alles wissen. Das Luciafest wird auch trotz – oder vielleicht gerade wegen – dieses Geheimnisses innig geliebt. Es ist wohl eine Mischung aus heidnischen Sitten, Heiligenverehrung und aus modernen Bräuchen. Untermalt wird das Geschehen dazu noch vom Lied eines neapolitanischen Fischers: „Santa Lucia“. Schön, dass nicht nach dem Warum gefragt, sondern einfach gefeiert wird.

Die Festlichkeiten haben schon heute am Morgen begonnen. Ein Mädchen trägt als Lucia-braut ein langes, weißes Gewand, ein rotes Band um die Taille und einen Kranz mit Kerzen auf dem Kopf. Dieses in Schweden „Lussibrud“ genannte Mädchen weckt seine Familie und serviert das Frühstück ans Bett.

Später finden Prozessionen statt, dann folgen ihr weitere Mädchen mit Kerzen in den Händen, Sternenknaben, Pfefferkuchenmännchen oder Wichtel. So ziehen sie durch die Straßen und singen immer wieder ihr Lied. Es werden von ihnen heute auch Altenheime, Krankenhäuser und Hospize besuchen, um Menschen in Sorge mit ihrem Licht eine Freude zu bereiten.

Es ist den Skandinaviern also egal, warum Lucia ihr Licht bringt. Aber die Lichtvolle passt wunderbar in eine der kürzesten Nächte des Jahres und damit in die Vorweihnachtszeit. Ihr Licht steht deshalb einzig für die Freude. Ein wirklich schöner Brauch. „Då i vårt mörka hus, stiga med tända ljus: Sankta Lucia!“