Bewusst entscheiden

Im bis in die Minute durchgetakteten Alltag rauscht die Zeit oft an uns vorbei und wir haben wenige Momente füreinander. Dann kommen die Adventstage. Und plötzlich haben wir einen Anspruch: Es soll alles auf Knopfdruck gemütlich, besinnlich und friedlich sein. Und den Menschen ein Wohlgefallen! Weihnachten, das Fest der Liebe. Doch anstatt gemeinsam lachend und plaudernd die gemeinsame Zeit zu genießen, verspürt der eine oder andere zwischendurch tatsächlich den Wunsch nach einer kurzen Auszeit.

„Die Adventszeit ist eine Zeit, in der man Zeit hat, darüber nachzudenken, wofür es sich lohnt, sich Zeit zu nehmen“, habe ich jüngst gelesen. Und diesen Postkartenspruch kann ich nur unterschreiben, denn er stimmt für all jene, die aus diesen Tagen der Vorbereitung eine stille Zeit machen, die sich die Zeit nehmen und ruhig werden, die schweigen und lauschen und im Blick auf die kleine Flamme einer brennenden Kerze erfahren, wie sich ihre Seele erwärmt, wie sie schweigend Frieden spürt.

Zeit ist kostbar, kostbarer als jedes andere Geschenk. Also ist es völlig in Ordnung, sich Gedanken darüber zu machen, wie und mit wem wir diese Zeit tatsächlich verbringen möchten – das gilt umso mehr in Corona-Zeiten. Auch auf die Gefahr hin, dass eine solche Entscheidung für Missstimmung sorgt.

Fest der Liebe hin oder her – uns steckt ein anstrengendes Jahr der Pandemie in den Knochen und gerade der vorweihnachtliche Endspurt ist eine ganz besondere Herausforderung. Es ist also auch ein Akt der Selbstliebe, wenn wir uns den Freiraum für uns reservieren, den wir benötigen. Die, denen wir wichtig sind, werden das verstehen. Und genau das sind auch die Menschen, denen wir unsere Zeit gern schenken möchten.

