Corona-Helfer als neuer Job?

Schon seit Heraklit und Platon wissen wir, dass „alles im Fluss“ ist, sich also alles ändert. Zwei Drittel der Berufe, die in der Nachkriegszeit noch selbstverständlich waren, gibt es längst nicht mehr. Wagner und Köhler kennt man nur noch als Eigennamen. Und bis man in Hockenheim einen Schuhmacher findet, muss man lange laufen.

Dafür gibt es viele neue Berufe und Tätigkeitsfelder. In erster Linie wohl, weil Otto Normalverbraucher nicht mehr durchblickt. Um uns Ärger zu ersparen, suchen wir jemanden, der sich auskennt. Da gibt es nicht nur die Assistenten der Geschäftsleitung, sondern bestimmt bald „Assistenten des Corona-Alltags“. Wer kann schon unterscheiden zwischen Inzidenzen und Schwellenwerten und Verordnungen und Rechten und Verboten?

Das fängt bei der sogenannten Bundes-Notbremse an: Unterschreitet beispielsweise ein Landkreis an fünf Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz mit dem Schwellenwert 100, so „zieht“ ab dem übernächsten Tag die „Notbremse“ des Bundes nicht mehr. Also einfach Tage zählen? Falsch, nur Werktage zählen, Sonn- und Feiertage nicht, Samstage schon. Der 1. Mai war Feiertag und Samstag gleichzeitig. Gelten bei der Bewertung die Inzidenzwerte des Landesgesundheitsamtes? Wieder falsch, es gelten die Daten des Robert-Koch-Instituts. Interessanterweise verkündet das Robert-Koch-Institut exakt die Daten des Landesgesundheitsamtes. Aber einen Tag später. Und dann gibt es endlich Lockerungen? Bitte nicht so drängeln: Erst wird auf der Internetseite des Landratsamts unter „Bekanntmachungen“ veröffentlicht, dass die Sieben-Tage-Inzidenz den Grenzwert 100 fünf Werktage lang unterschritten hat. Und dann? Dann heißt es erst einmal wieder wie beim Backen mit Hefeteig: Warten, denn die Lockerung ist erst am übernächsten Tag nach der Bekanntmachung möglich.

Die Detailverliebtheit (klingt besser als Regulierungswut) unseres Gesetzgebungs- und Verwaltungswesens kommt mitunter an die Grenzen der Alltagstauglichkeit. Sollte man sich daher nicht um so einen „Assistenten des Corona-Alltags“ bemühen, möglichst staatlich geprüft und mit Zusatzzertifikaten? Vielleicht könnte sie oder er uns auch den Einkauf („Haben sie eine Payback-Karte?“) oder sonstige Alltagsaufgaben optimieren. Man gönnt sich ja sonst nichts . . .

