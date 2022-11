N eulich nach dem Frühstück: An der Tankstelle den gerade etwas niedrigen Spritpreis mitgenommen, um dann die immer noch üppige Rechnung zu bezahlen, als die freundliche Dame an der Kasse fragt „darf es noch ein Kaffee sein“? Die Antwort „heute Morgen“ war schon genügend Koffein, führte nur zu einem munteren „na, dann vielleicht beim nächsten Mal“.

Mancher kennt dieses „Darf-es-etwas-mehr-sein?“ noch aus der Kindheit, weil es an der Metzger- oder Käsetheke immer wieder zu hören war. Marketingleute nennen diese Zusatz- und Ergänzungsverkäufe Up- oder Cross-Selling und bieten für Händler spezielle Programme beziehungsweise Plattformen hierfür an. Wie auch immer gestaltet, geht es beim Kunden, der bereits eine positive Kaufentscheidung getroffen hat, darum, möglichst elegant noch zu weiteren Umsätzen zu kommen. Wobei die verführerischen Angebote quer durch unsere Einkaufsüberlegungen gehen.

Bei manchen Automodellen erreicht die Höhe der Zusatzausstattung fast den Grundpreis des Fahrzeuges. Das vermeintlich günstige Telefonangebot ist laut Anbieter mit diversen Upgrades wie größerem Bildschirm oder leistungsfähigerem Prozessor erst so richtig komfortabel. Gerade bei Käufen im Internet wird man zielgerichtet über den Warenkorb geführt, denn bis man nämlich die „Kasse“ erreicht, kommen diverse Verführungsstationen. So die ständigen Hinweise, dass Kunden, die auch ein bestimmtes Möbelstück gekauft haben, sich besonders für Wohnaccessoires wie etwa Lampen interessierten.

Auch die Aufstockung einer Weinbestellung zu einer bestimmten Höhe, die mit einem Weinglas-Set belohnt wird, gehört in diese Kategorie. Und dieses „Belohnt“ sollte man bei seinen Käufen eben im Hinterkopf haben. Marketingstrategen und Verkäufer sind nämlich nicht einfach Gutmenschen und haben etwas zu verschenken, es geht immer darum, dass pro Kunde ein höherer Gewinn erzielt wird.

Der Tipp für „sparsamere“ Zeiten: Wenn man das weiß, gezielt auswählt und damit häufigere Spontankäufe vermeidet, kann man einige Cross-Selling-Fallen vermeiden. Es sei denn, es ist frühmorgens auf dem Hamburger Fischmarkt, da weiß man zwar nicht wirklich, was in die Tüte kommt, dafür hat man aber richtig Spaß.