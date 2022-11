Das Erbe aus China

Vermutlich hätte sich unser Leser richtig gefreut über das Millionenerbe, welches ihm in einem für Laien auf den ersten Blick doch recht seriös wirkenden Brief angekündigt wurde. Okay, er hätte es im Verhältnis 60 zu 40 mit dem Anwalt aus Hongkong teilen müssen, der sich ja so viel Mühe gemacht hatte, um den Leser, der aufgrund einer Namensgleichheit als erweiterter Verwandtenkreis eines Verstorbenen ausgemacht wurde, herauszufinden. Aber es wären trotzdem noch ein paar Millionen übrig geblieben. Dafür hätte der Leser nur eine E-Mail an den Rechtsanwalt, der mit Kwun Young unterschrieben hat, senden müssen. Und das möglichst ganz schnell.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Glück hat unser Leser nicht lange überlegen müssen, um das Schreiben des chinesischen Anwalts mit der dubiosen Erbschaftsankündigung als Betrugsmasche zu identifizieren. „Ich habe die Sache gleich durchschaut, möchte damit aber andere Bürger warnen“, schickt er unserer Zeitung ein Foto des Briefes zu.

Besonders bemerkenswert und vermutlich für Philatelisten ein Hit ist die nicht gestempelte Fantasiebriefmarke mit Queijadas darauf, einer süßen, portugiesischen Spezialität.

Mehr zum Thema Steuerhinterziehung Star-Koch Alfons Schuhbeck zu Gefängnisstrafe verurteilt Mehr erfahren Justiz «David gegen Goliath» - Boateng wieder verurteilt Mehr erfahren

Wenn Sie also so einen derart merkwürdigen Brief erhalten, dann sagen Sie sich: Geld allein macht nicht glücklich – und werfen Sie ihn am besten weg.