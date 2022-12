Das Finanzamt feiert mit

Rom ist ja bekanntlich nicht an einem Tag erbaut worden und so ähnlich ist es wohl auch mit den Weihnachtsbäumen: Sie können auch nicht alle an einem Tag verkauft werden, zumal es ja auch in diesem Jahr wieder so um die 29 Millionen Exemplare sein werden, die in den Wohn- und sonstigen Zimmern aufgestellt wurden oder werden. Wie also schon immer?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bestimmt nicht ganz. Vor gut fünf Jahrzehnten war es zumeist selbstverständlich, den Baum an Heiligabend zu schmücken, bestenfalls kurz vorher. Jüngste bundesweite Umfragen (was wird heutzutage nicht alles ge- und erfragt) dürften es zwei Drittel der Weihnachtsbäume sein, die in diesen Tagen schon längst geschmückt festliche Stimmung verbreiten. Ganz unromantisch sei aber bei diesem Gedanken hinzugefügt, dass der Baum auch schon viel früher wieder „entsorgt“ wird. Bis zum früheren „Jour fixe“, dem Dreikönigstag, also dem 6. Januar, bleiben nur noch wenige stehen. Selbst in tief christlich orientierten Familien wird wohl kaum ein Baum bis „Mariä Lichtmess“ (2. Februar) stehen bleiben. Das war natürlich früher auch deshalb leichter möglich, weil der Baum in der „guten Stube“ stand und diese nur selten beheizt wurde. Wobei man jetzt spontan an die aktuelle „heizungspolitische“ Situation denken könnte . . .

Wann er denn nun zu „nadeln“ beginnt, ist jetzt erst einmal zweitrangig. Ein Weihnachtsbaum muss her. Und alle freuen sich. Auch das Finanzamt. Zugegeben, das klingt jetzt etwas weniger feierlich. Aber das Finanzamt kassiert selbstverständlich auch beim Weihnachtsbaum(ver)kauf mit. Klar? Klar ist gar nix, denn der Steuersatz kann ganz verschieden sein. Nehmen wir mal an, wir kaufen den Baum in einem Baumarkt, dann zahlen wir sieben Prozent. Wollen wir regionale Verbundenheit zeigen und gehen zum Landwirt, dann wird es etwas komplizierter. Kommt der Baum nämlich aus einer Sonderkultur für Weihnachtsbäume, liegt der Steuersatz bei 10,7 Prozent, wurde der Baum im Wald geschlagen, beträgt der Steuersatz nur 5,5 Prozent. Wer nun meint, das sei ihm zu kompliziert und er kauft lieber gleich einen künstlichen Weihnachtsbaum, der stellt fest: Das Finanzamt ist auch schon da. Und verlangt den ganz normalen Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent . . . da braucht jetzt vielleicht mancher zur Regenerierung „etwas Süßes“. Gut zu verstehen. Manche „essen einfach Schokolade“, andere geben (großzügig) den „Kalorien ein willkommenes Zuhause“. Mag Essen ein Bedürfnis sein, Genießen ist eben eine Kunst. So ging es wohl auch dem freundlichen Herrn, der da meinte: „Am letzten Samstag habe ich schon alle Süßigkeiten und Leckereien für die komplette Weihnachtszeit gekauft – mache ich diesen Samstag noch mal.“