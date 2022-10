Das Wir als Zuversicht

In unserem Mehrfamilienhaus lebt eine türkische Familie. Anfang Oktober verstarb der Vater ganz plötzlich – gerade einmal 46 Jahre jung. Drei Kinder lässt er zurück und seine Frau. Die Trauer bei allen in unserem Haus ist groß, jeder versucht zu helfen, wie er kann. Als ich kürzlich das Treppenhaus reinigte, besuchten wieder Angehörige die Trauerfamilie. Man kommt ins Gespräch, versucht, ein Stück Alltag zurückzuholen: „Es duftet wieder so gut bei Ihnen“, sprach ich den Essensgeruch an, der durch das Treppenhaus waberte. Ich wurde ob der Speiseplanung aufgeklärt, entsprechend lief mir das Wasser im Mund zusammen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tags drauf komme ich abends aus dem Büro. Noch beim Ausziehen der Jacke klingelt es an der Tür. Draußen steht der Jüngste der türkischen Nachbarsfamilie mit einem Teller: „Für Sie – mit lieben Grüßen von der Mama.“ Ich bin sprachlos, die Augen werden feucht. In der größten Not denkt die Familie noch an andere.

In einer Gesellschaft, in der das Ich doch häufig über einem Wir steht, hat mich diese Situation ungemein bewegt und zuversichtlich gestimmt, dass ein Wir doch noch gewinnen kann.