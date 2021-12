Demo ja – Gewalt nein

Zweitausend Menschen, die durch die Mannheimer Innenstadt ziehen, mehr als hundert Bürger, die sich in Schwetzingen auf dem Bahnhofsplatz versammeln, von der Polizei einen Platzverweis erhalten und dann trotzdem in kleineren Grüppchen Richtung Rathaus ziehen und dort versuchen, brennende Kerzen „gegen die Dunkelheit der Corona-Zwangsmaßnahmen“ aufzustellen: Das ist ziviler Protest, der ob der doch massiven Einschränkungen der Grundrechte in Zeiten von Corona weder verwundert, noch per se schlecht ist. Denn genau das ist ja der Sinn von Versammlungsfreiheit, Demonstrationsrecht und dem Recht auf eigene Meinung, die wesentliche Bestandteile unseres Grundgesetzes sind.

In Schwetzingen ist es auch friedlich geblieben, in Mannheim aber gab es Verletzte – Demonstranten und Polizisten – das ist dann wirklich nicht mehr lustig. Und es ist ja eigentlich paradox, dass die Demonstranten zum einen die Beschneidung eines Gesetzes kritisieren und sich selbst nicht an Gesetze halten. Denn klar ist: In Deutschland kann gegen fast alles und jeden demonstriert werden und die Polizei übernimmt dann die Aufgabe, jeden noch so kruden Aufmarsch rechter oder linker Eiferer zu schützen. Man muss die Demo nur anmelden. Aber hier meldet weder jemand eine Demonstration an, noch nennt er den Grund dafür oder sorgt gar mit Ordnern oder in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt und Sanitätern für die Sicherheit der Teilnehmer.

Da können friedlich demonstrierende Menschen, die nur ihre Meinung kundtun möchten, leicht zwischen alte und neue Fronten geraten, zwischen Rechten und Linken, zwischen Corona-Leugnern und Maßnahmen-Befürwortern. Was als Spaziergang – so bezeichnen die, die in Messengerdiensten wie Telegram dazu auffordern ihre Demos – beginnt, kann krass eskalieren. Das haben Bilder aus Greiz und Reutlingen gezeigt. Mich erinnert das an den 1. Mai in Berlin in den 1990ern.

Sagt Eure Meinung, demonstriert – aber bitte unter Einhaltung der Gesetze. Sonst kriminalisiert ihr euch am Ende nur selbst.

