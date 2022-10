Der Botschafter von Katar

Seit Jahren war sie immer wieder Thema für Diskussionen: die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Nun wird in vier Wochen nach vielen Protesten und Widerständen das Turnier im Golfstaat eröffnet. Und noch nie hatte ich ein dermaßen großes Desinteresse an einem Nationenvergleich. Von der guten alten Vorfreude ist nichts zu spüren. Im Gegenteil: Das Turnier bremst die laufende Saison der Bundesliga aus. Ein Ärgernis, das der ganzen Katar-Farce noch ein Sahnehäubchen aufsetzt. Doch der Zeitpunkt ist noch das kleinste Defizit. Es wird einem Staat Aufmerksamkeit gegeben, der westliche Werte nicht nur ignoriert, sondern gar verhöhnt. Und hier soll ein Event stattfinden, das in der Vergangenheit für Freundschaft und Toleranz geworben hat? Einfach nur ekelhaft. Der Begriff „Brot und Spiele“ wird hier zu „Blut und Spiele“. Denn das Turnier wird mit dem Blut vieler Unschuldiger bezahlt – und natürlich mit einem Batzen Geld, welches sich die Verantwortlichen der FIFA einverleiben. Wie man die Machenschaften des Golfstaats und dessen „Sportswashing“ gutheißen kann? Uli Hoeneß zeigt es momentan in peinlicher Weise. Das Bayern-Sponsoring durch Katar verteidigt er mit aller Macht. Auf der jüngsten JHV der Bayern verballhornt er beispielsweise „Amnesty International“. Ein Streiter der Scheichs, der sinnbildlich für dieses Turnier steht. Um den Münchner Ehrenpräsidenten selbst zu zitieren: „Verbrecher haben im Fußball nichts verloren“. Dazu nur: Tschüss, Uli.

