Der Umgang macht’s

Es ist erstaunlich, wie ein über ein halbes Jahrhundert alter Stoff immer noch solche Reaktionen auslösen kann. Jugend, die Gewalt verübt, irrt scheinbar ohne Perspektive durch eine Welt, die den Konsum verherrlicht und vermittelt jenen, die mangels finanzieller Mittel keinen Zugang zu tollen (und teuren) Dingen haben, das Gefühl, versagt zu haben. Kommen noch familiäre Probleme dazu, eventuell zusätzlich in einem schwierigen sozialen Umfeld, liegt der Exzess nicht mehr fern. Besonders dann, wenn Drogen und Alkohol ins Spiel kommen. Dass die Älteren sich über die Jungen aufregen, hat nachweisbar Tradition. „Die Jugend achtet das Alter nicht mehr, zeigt bewusst ein ungepflegtes Aussehen, sinnt auf Umsturz, zeigt keine Lernbereitschaft und ist ablehnend gegen übernommene Werte“, heißt es schon auf einer Tontafel der Sumerer – 3000 vor Christus. Und auch danach: Sokrates, Platon bis hin zu Kurt Tucholsky – sie alle beklagten sich über die Jugend und ihr Verhalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Autor Anthony Burgess löste mit seinem Roman „Clockwork Orange“ schon damals Diskussionen aus. Spielte er darin doch auf die marodierenden Jugendbanden in der Großstadt an, die die 1968er Revolte auslösten, die sich gegen angestaubte Traditionen und Einengung richtete. Dabei war nicht der Fakt an sich entscheidend, dass er dies thematisierte, sondern das Wie: Er wollte schockieren, um eine Gesellschaft anzuklagen, die ihre Mitglieder auf verschiedene Weise schlecht behandelt und sich dann wundert, dass manche von ihnen austicken.

Aber muss es denn gerade Ästhetisierung von brutaler Gewalt und Grausamkeit als Stilmittel sein? Noch heute ist der Film eine Art Lehrbuch für Skinheads in bestimmten Situationen. „Nenne nie den Teufel beim Namen, sonst kommt er“, sagte man früher. Erstaunlich ist, dass auch jetzt, in Zeiten von Serien wie „Game of Thrones“, in denen ein durch zunehmend drastischer Gewaltdarstellung in den Medien abgestumpftes Publikum diese als normal empfindet, Burgess’ Roman gemeinhin noch Abscheu erregt, was als Hoffnungsschimmer gedeutet werden könnte. Möge das Stück dazu dienen, dass die Menschen wachgerüttelt werden. Denn wie eine Zuschauerin im Theater am Puls sagte: „Es liegt alles in der Kindheit.“ Hier mag ein Schlüssel darin liegen, nämlich der Jugend zuhören, sie gut und liebevoll erziehen, ihr aber auch „Flügel“ zu verleihen, damit sie sich entfalten kann. Die Jugend ist ein Spiegel, die das, was wir aus unserer Gesellschaft machen, reflektiert.