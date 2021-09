Der vergessene Geburtstag

Viele Jubiläen von Vereinen, Verbänden und anderen Organisationen wären 2020 und 2021 sicher groß gefeiert worden, wenn es Corona nicht gegeben hätte. Deshalb ist offensichtlich mancher Jahrestag auch in Vergessenheit geraten. Einer davon ist der 75. Geburtstag des Badischen Tischtennis-Verbandes (BaTTV), der genau an diesem Donnerstag war. Dass dieses Jubiläum nicht gefeiert wird, ist nachvollziehbar. Aber noch nicht einmal auf der Homepage des Verbandes ist darüber etwas zu lesen, warum auch immer. Also gratulieren wenigstens wir.

Denn die Gründungsversammlung hatte ja schließlich im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung stattgefunden: Im Gasthaus „Zähringer Hof“ fanden sich damals die Vertreter der 16 bereits bestehenden Vereine und Abteilungen zusammen. Denn Tischtennis gespielt wurde in Nordbaden schon lange vorher. Schon 1925 war bei der Gründung des Deutschen Tischtennis-Bundes ein Verein aus Pforzheim dabei. Ein Jahr später wurde der damalige TTC Mannheim aus der Taufe gehoben. 1932 folgte der TTC Hockenheim, 1936 die TSG Plankstadt.

Die Hockenheimer waren übrigens auch im ersten Verbandsvorstand vertreten: Karl Hoffmann hatte das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden übernommen, von März bis Dezember 1947 führte er den BaTTV sogar einige Zeit als Vorsitzender an.

Jedenfalls: Happy Birthday, Badischer Tischtennis-Verband.

