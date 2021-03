Wie war Ihr Start in die Sommerzeit? Haben Sie Schwierigkeiten mit der Umstellung der Zeit und wissen nie recht, ob die Uhr nun vor- oder zurückgestellt werden muss? Plagen Sie sich nach der Umstellung noch eine Weile mit Schlafproblemen?

In unserer Familie können wir uns darüber nicht beklagen. Vor Jahren hörten wir in einer Radiosendung den Merksatz, dass mit der Sommerzeit die Stühle nach draußen, also vor-, und im Winter wieder zurückgestellt werden. Seitdem wissen wir ohne groß nachzudenken, wie das mit der Uhr funktioniert. So auch in diesem Jahr. Wie immer wurde in dieser Zeitung, im Fernsehen, im Internet oder im Radio auf die bevorstehende Zeitumstellung hingewiesen, jeweils garniert mit diversen Ratschlägen.

Am Wochenende war es dann wieder soweit. Überzeugt, die Abläufe im Schlaf zu beherrschen, haben wir am späten Freitagabend die Uhren um eine Stunde vorgestellt, um am Morgen gleich zur „richtigen“ Zeit aufzuwachen. Am Samstag wunderten wir uns dann zwar kurz, dass die häuslichen Smartphones noch die Winterzeit anzeigten, beachteten das aber nicht weiter. Bei ein paar kleineren Resteinkäufen war der Blick auf den Kassenzettel nur oberflächlich. Die Überraschung folgte am frühen Samstagabend, als wir im Regionalfernsehen auf einen Beitrag warteten, der stets zur gleichen Zeit auf den Bildschirm kommt. Statt der ausgesuchten Sendung lief zu unserer Verwunderung jedoch etwas ganz anderes. Nach kurzem „Reinsehen“ und anschließendem Blick in die Programmzeitschrift – die hatte „unsere“ Sendung zur üblichen Uhrzeit angekündigt, gingen wir schließlich in den Videotext des Senders. Da fand sich die Erklärung: Die vermisste Sendung kam tatsächlich, nur waren wir zu früh, weil unsere Uhren schon die Sommerzeit anzeigten.

Später erklärte Judith Rakers in der 20.15 Uhr Tagesschau nochmals, dass die Umstellung auf die Sommerzeit von Samstag auf Sonntag um 2 Uhr erfolgt – und nicht Freitag auf Samstag, wie von uns umgesetzt. Kurzum: Wir waren einfach der Zeit voraus!