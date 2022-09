Die Kunst der Improvisation

Oftersheim ist Oftersheim – und kulturell macht die Hardtgemeinde seit vielen Jahren ihr eigenes Ding. Gut so. Die Herausforderung besteht darin, passende Formate für die Kulturinteressierten zu finden. Nicht zu viel, nicht zu wenig – die Bürger können sich glücklich schätzen, dass mit Kulturamtsleiter Guido Hillengaß und mit Allrounderin Ute Walter zwei erfahrene Protagonisten im Rathaus sitzen, die dies mit Fingerspitzengefühl, Herzblut und Pragmatismus unaufgeregt umsetzen.

Das Erfolgsgeheimnis liegt in der Kunst der Improvisation – sowie im Ausbalancieren von diversen Auftritten, Ausstellungen, Serien wie „Musik im Park“ oder auch das beliebte „Picknick-Open-Air-Kino“ einmal im Jahr.

Verständlich, dass in „Ofdasche“ selbst bekanntere TV-Stars keine fünfstellige Gage bekommen können. Alles bleibt vielmehr im Rahmen, alles muss sich refinanzieren – und bei größeren Veranstaltungsformaten werden auch geschickt die ortsansässigen Vereine miteingebunden. Es ist ein Geben und Nehmen.

Unter Bürgermeister Helmut Baust wurde „Musik im Park“ kreiert, auf dessen Nachfolger Jens Geiß ist Kino mit Picknick zurückzuführen. Man darf gespannt sein, wie der Rathauschef in spe, Pascal Seidel, den Kulturbegriff definiert. Der Schriftsteller und Arzt Alexander Mitscherlich hat mal gesagt, Kultur sei „Anweisung zur Harmonisierung unserer Bedürfnisse“. Oftersheim, weiter so! Und bei der vielfältigen „Kul-Tour“ am Ball bleiben . . .