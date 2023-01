Die Nachbarn bleiben im Takt

Natürlich kann man nach Weihnachten rein theoretisch eine Woche ohne Nahrungsaufnahme überleben, ohne dass das an den Konturen erkennbar würde. Trotzdem ist es beunruhigend, dass man angesichts der ganzen Feiertage völlig die Orientierung einbüßt, an welchen Tagen die Läden offen sind und an welchen Polster abgebaut werden müssen – und sei es nur die im Kühlschrank.

Vor Heiligabend ist alles genau getaktet – die verbleibenden Stunden für Geschenke- und Festmahlbesorgungen haben wir minutengenau präsent. Dann schlagen die weihnachtlichen Schließtage zu – jeglicher Rhythmus ist ausgesetzt, zumindest beim morgendlichen Aufwachsen stellt sich die Frage: „Ist heute eigentlich irgendwas offen?“

Gut, dass in dieser Lage der Föderalismus ein Hintertürchen öffnet. Wer in Baden-Württemberg die entscheidende Besorgung fürs Freitagsmenü verschwitzt hat, wechselt einfach über die Brücke zu den Nachbarn in Rheinland-Pfalz, die am Dreikönigstag unverzagt ihrem Tagewerk nachgehen und sich über entgangene Freizeit mit der Stabilität des Takts hinwegtrösten – zähneknirschend, versteht sich.