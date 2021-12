Die Zeit des Lichts

Die Wochen des Advents sind eine Zeit, in der wir Kraft schöpfen sollten, um unsere Resilienz zu kräftigen. Das ist die innere Stärke, die es uns ermöglicht angesichts von Krisen und Belastungen nicht umzukippen, sondern stehenzubleiben. Mit der Resilienz schaffen wir in uns selbst Sicherheit – sie ist im Grunde unser seelisches Immunsystem.

Und das brauchen wir in der dunklen Jahreszeit ganz besonders, um den kalten emotionalen Winden zu trotzen. Das ist nicht erst heute so, sondern wurde schon in früher Vorzeit – als noch niemand den Begriff Resilienz kannte – erlebt. Es ist sicher kein Zufall, dass in der dunkelsten Zeit des Jahres, in der das Überleben bisweilen recht hart werden konnte, Lichtfeste gefeiert wurden. Sie dienten dem Erhalt der Hoffnung und des Durchhaltevermögens. Aus den alten Lichtritualen wurde dann im Christentum Weihnachten geformt, das Licht wurde zur Metapher für eine Heilsperson.

Ich glaube, im Grunde zeigt sich hier die Fähigkeit des Menschen, sich im Angesicht von Dunkelheit, Entbehrung, Unsicherheit und anderen Bedrohungen Rituale zu schaffen, die dazu dienen sollen, sich gegen die Unwägbarkeiten des Lebens zu schützen. Und das kann uns ja jetzt in Zeiten der Pandemie ganz besonders stützen.

Kerzen bringen im Advent das Licht – und sie geben zudem Ruhe und Kraft. Wenn Sie trotzdem Sorgen oder Probleme haben, versuchen Sie es doch einmal mit einem kleinen Ritual. Schreiben Sie ihre Sorgen auf ein Blatt Papier. Stellen Sie eine feuerfeste Schale neben Ihre Kerze und verbrennen Sie das Blatt. Dann sagen Sie: „Mit diesem Blatt verbrenne ich meine Sorgen, meine trüben Gedanken. Alles wird gut. Alles wird hell erleuchtet.“ Danken Sie zum Schluss dem Licht. Das ist ein uraltes Ritual, das seit Generationen Stärke schafft.

