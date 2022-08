Diese 20 Meter sind ehrlich

Am liebsten würde ich ja alle Wettbewerbe der European Championships in München anschauen, wenn ich schon nicht – wie ursprünglich geplant – vor Ort sein kann. Aber ich nutze jede Gelegenheit, um in die Fernseh- oder Livestream-Übertragungen hineinzuschauen. So verfolgte ich am Montagabend so nebenbei das Kugelstoßen der Frauen. Und registrierte dann schon in der Qualifikation, aber vor allem auch im Endkampf die Weiten – einige unter 16 Meter, zahlreiche zwischen 16 und 17 Meter. Am Ende reichten 18,94 Meter für eine Medaille, und 20,20 Meter brachten den Titel.

Jetzt ist es ja genau 50 Jahre her, dass die Olympischen Spiele in München stattfanden. Und es würde mich wundern, wenn diese Weiten von 2022 gereicht hätten, um damals auf dem Treppchen zu landen, sagte ich zu einem Kollegen. Ganz war es dann doch nicht so: Denn diese 20,24 Meter der Niederländerin Jessica Schilder hätte immerhin Silber gebracht und die 19,82 Meter der Portugiesin Auriol Dongo Bronze. Die Olympiasiegerweite war 1972 schon 21,02 Meter.

Doch die 20,20 Meter jetzt von München hätten schon 1974 bei der EM nur Blech bedeutet – das blieb fast zwei Jahrzehnte lang so, warum weiß jeder. Ab 1990 pendelte es sich auf – ich möchte mal sagen – Normalmaß ein. Ein Niveau, das bis heute ungefähr geblieben ist. Dass der Weltrekord seit 35 Jahren unangetastet geblieben ist, sagt alles. Ich würde diese unehrlichen Marken am liebsten streichen.