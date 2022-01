Digitales Zerwürfnis

Die Tat des jungen Mannes vor einer Woche in Heidelberg erschüttert. Das Leid ist ohne Worte, macht nur endlos traurig. Gedanken, die aber auch für den umgebenden digitalen Sturm gelten. Was sich da in den sozialen Netzwerken ereignete, macht genauso fassungslos.

Völlig an allen Fakten vorbei wurde von privaten Personen öffentlich auf Facebook von mehreren Tätern, vielen Toten und

...