Drücken wie Luftpolsterfolie

Haben Sie schon einmal von „Pop-It“ gehört? Nein? Dann geht es Ihnen vermutlich wie mir. Eltern, die Kinder im Grundschulalter haben, sind den Unwissenden dabei wahrscheinlich einen oder sogar mehrere Schritte voraus. Meine beste Freundin ist Grundschullehrerin, hat immer wieder Interessantes, Lustiges oder Erstaunliches zu erzählen. Aber als sie mich fragte, „Kennst du ,Pop-It’“ musste ich eine Gegenfrage stellen: „Bitte was?“ Sie lachte und klärte mich auf, denn es ist bei den Kindern aktuell sehr beliebt.

Bei dem „Pop-It“ handelt es sich um ein Anti-Stress-Spielzeug, vergleichbar mit einer Luftpolsterfolie. In verschiedenen Formen und Farben – wie Einhörner, Herzen, Schmetterlinge, Kreise – ist das Produkt erhältlich. Die Silikonblasen müssen eingedrückt werden und machen ähnliche Geräusche wie das Zerdrücken der Blasen bei einer Luftpolsterfolie. Alle gedrückt? Umdrehen und weiter geht’s. Das Fidget-Spielzeug kann auch als Spiel genutzt werden: Zwei Personen drücken die kleinen runden Flächen hinunter und wer zuletzt fertig ist, verliert. Zudem kann es die Motorik bei Kindern fördern.

Und was erstaunlich ist, eine andere Freundin, die eine achte Klasse hat, kannte „Pop-It“ auch nicht. Da sieht man mal die Unterschiede und ich dachte mir: Na, da lerne ich wenigstens mal, was bei den Kids so angesagt ist und kann bei den Kindern meines Cousins und meiner Cousine vielleicht mit meinem Wissen glänzen. Und, kannten Sie es schon?