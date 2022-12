Ein Grabstein unterm Baum

Geht‘s eigentlich noch? Nicht gut genug, dass jetzt in der Vorweihnachtszeit der Briefkasten mit Spendenbitten aller möglichen Hilfsorganisationen überquillt, von denen ich noch nie gehört habe. Dazu noch aufwendig verpackt mit Weihnachtskarten, Aufklebern und herzerweichenden Bildern. Was das wohl kostet? Ich darf gar nicht anfangen zu rechnen. Zum Beispiel: Spende 10 Euro, minus Kosten für Inhalt und Porto, was bleibt da noch für die Notleidenden übrig?

Nein, die Krönung ist die Post meiner in den nächsten Tagen 88 Jahre alt werdenden Nachbarin, die altersentsprechend noch richtig fit ist. Ein dicker, großer Briefumschlag im Briefkasten mit ihrem Namen, von einer Firma für Grabmale mit einem umfangreich bebilderten Katalog mit eben jenen. „Vorab möchten wir Ihnen mit unserem Katalog einen kleinen Einblick in die Vielfalt unserer Möglichkeiten geben.“

Geht‘s noch? Was meinen Sie, wie es der Nachbarin ging? Anfang des Jahres hatte sie im Hessischen einen Trauerfall zu beklagen. Nachdem ihre Tränen getrocknet waren und die Herztropfen wirkten, nahm sie es doch noch mit einer kleinen Spur Humor. „Ich kann ja mal schon ankreuzen, was mir gefällt.“

Ich wünsche ihr auf jeden Fall, dass sie noch viele Geburtstage feiern kann.