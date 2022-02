Ein Liebesbrief an Sie!

Nicht jeder Aufruf unserer Redaktion ist so von Erfolg gekrönt wie etwa jener zu den Führerscheinen: Dessen Ergebnis ist nun in dieser Ausgabe sowie Online zu sehen. Liebesbekunden sind eben doch was ganz Persönliches, wie sich anhand des durchwachsenen Einsendungsvolumens auf unseren Aufruf zum Valentinstag hin gezeigt hat. Eine Mama hatte einen Liebesbrief des Sohnes aus Kindertagen übermittelt, der Sohn wollte dann aber doch lieber nicht in die Zeitung. Eine andere Leserin zog ihre Einsendung aus Teenagerzeiten zurück mit der Begründung: „Besser nicht, sonst bekomme ich wahrscheinlich Ärger mit meinem Mann.“

Unter Kollegen nachgefragt, ergab sich übrigens auch ein interessantes Bild: Während eine junge Kollegin aufgeweckt meinte, mit den an sie gesandten Liebesbotschaften (und das nicht nur aus Kindertagen!) könnten wir eine Sonderbeilage füllen (wovon wir an dieser Stelle mal abgesehen haben), stellten andere Kollegen fest, dass sie eigentlich keinen wirklichen Liebesbrief in ihrem Leben erhalten haben. Einer erzählte sogar: „Ich habe immer nur Briefe bekommen, wenn jemand mit mir Schluss gemacht hat.“ Naja, das kenne ich auch nur zu gut.

Wie auch immer: Zwei Zuschriften zeigen wir an dieser Stelle und schicken allen Leserinnen und Lesern ein Valentinsgruß verbunden mit der Botschaft: Schön, dass es Sie gibt!