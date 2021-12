Die heutige Wintersonnenwende – auch Thomasnacht oder Julfest genannt – beschert uns die längste Nacht mit dem kürzesten Tag. Der Winter beginnt nun tatsächlich. Heute zeigt sich die Nordhalbkugel der Erde am weitesten von der Sonne weg.

Es ist der der dunkelste Tag im ganzen Jahr, an dem die Sonne nur Kraft für acht Stunden Licht hat. Viele Menschen mögen diesen Tag der Dunkelheit nicht – früher war er sogar mit Angst besetzt. Für die Menschen in vergangenen Zeiten, die weder elektrisches Licht noch Heizung hatten, wurden die Tage bis zu diesem Datum immer dunkler und kälter und auch heute bekommen noch immer Viele den Winterblues.

Dem stellten und stellen die Menschen aber schon immer eine sehr positive Erkenntnis gegenüber: Heute ist schließlich auch der Beginn eines neuen Zyklus’, denn das Licht wird ab jetzt wiederkehren, die Tage nunmehr länger machen und alles wird wieder zu neuem Leben aufgeweckt. Für viele Naturreligionen sind die Sonnenwenden Feiertage, die mit ganz besonderen Zeremonien begangen werden. Und so können viele Men-schen die Wintersonnenwende kaum erwarten. Die Sonne erreicht an diesem Tag zwar den tiefsten Punkt ihrer Jahresbahn, doch danach beginnt wieder der Aufstieg der Sonne zum Himmelsäquator. Sprich: Es wird von nun an früher hell und später dunkel – die Tage werden bei uns also wieder Stück für Stück länger. Drei Monate später sind Tag und Nacht dann gleich lang, weitere drei Monate später, zur Sommersonnenwende, haben wir die kürzeste Nacht und den längsten Tag. Das wird am 21. Juni 2022 der Fall sein.

Dann beginnt das Spiel wieder von vorne. Die Wintersonnenwende war deshalb schon für unsere Vorfahren ein Grund zum Feiern der Lebenslust. Das Datum war für sie sogar so wichtig, dass sie dafür unter anderem solch gigantische Steinmonumente wie Stonehenge errichteten.

Sehen wir im heutigen Datum also nicht den Sieg der Dunkelheit, sondern freuen uns, dass es nun wieder jeden Tag etwas heller wird. Das Glas ist nicht halb leer, sondern . . . – aber den Spruch kennen Sie ja sicher zur Genüge.