Es gibt zumeist mehr als genug – von fast allem. Aber das ist keine Selbstverständlichkeit. Die Vorweihnachtszeit ist eine gute Gelegenheit, den Blick zu weiten und einfach einmal Dankbarkeit zu leben. Diese Dankbarkeit ist ein Schlüssel zum Glück. Wann waren Sie zuletzt für etwas dankbar?

Ich glaube wir sind uns einig: Wir erleben jeden Tag eine Vielzahl von kleinen und manchmal auch größeren Gesten der Hilfsbereitschaft und Unterstützung durch die Menschen, die uns umgeben. Manchmal erfüllen sie uns mit Dankbarkeit und geben uns die Zuversicht, dass wir fast alle Herausforderungen im Leben meistern können. Manchmal vergessen wir aber auch schlichtweg, Dankbarkeit dafür zu zeigen.

Es reicht schon ein kurzer Anruf eines lieben Menschen aus, um aus einem vermeintlich chaotischem Tag eine schöne Erinnerung werden zu lassen. Ein kleines Lächeln, eine aufgehaltene Tür auf dem Weg zur Arbeit oder ein besonders schöner Sonnenuntergang haben die Kraft, den ganzen Tag zu verändern. In der Hektik des Alltags nuscheln wir zwar oft ein schnelles „Danke“, doch immer wieder überkommt mich das Gefühl, dass es an der Zeit ist, auch einmal richtig danke zu sagen und so meine Dankbarkeit, meine Freude weiterzugeben.

Wie schön ist es, so auf ganz einfache Weise anderen Menschen eine Freude zu machen. Zu sagen: Danke, dass du für mich da bist. Danke, dass du ein toller Mensch bist.

Lassen Sie uns die Adventszeit nutzen, den Menschen um uns herum zu danken, die uns immer wieder auf ganz verschiedene Arten unterstützt haben.