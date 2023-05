Eine Krone für die Kurpfalz

Haben Sie auch schon Tee und Scones bereitgestellt, um gerüstet zu sein, wenn unser Charles heute die Krone aufs edle Haupt bekommt? Unser Charles? Na klar: Die Kurpfalz mischt in den großen europäischen Königshäusern mit. Und zwar gewaltig!

Gut, das ist nicht immer so einfach zu erkennen, wie bei unserer Heidelbergerin Silvia Renate Sommerlath, die Ende des Monats als Königin von Schweden die Ehrenbürgerwürde ihrer Heimatstadt bekommen wird. Aber dennoch: Mit King Charles fällt etwas Glanz auch auf die Kurpfalz.

Es gibt sie nämlich – die blaue Blutspur zwischen Themse und Rhein! Naja, man muss ein paar Jährchen zurück. Zur Zeit der Liselotte von der Pfalz (1652 – 1722) kann man die Spur aufnehmen. Deren Opa war der glücklose Winterkönig Friedrich V. (1596 – 1632) von der Pfalz, der verheiratet war mit der englischen Königstochter Elisabeth Stuart (1596 – 1662).

Und als König Charles I. von England (1600 – 1649) ohne legitimen Erben starb, erinnerte man sich an diese Verbindung mit Heidelberg, sodass Liselottes Lieblingstante und Ziehmutter Sophie vom Parlament in London als Anwärterin auf den Thron erkoren wurde. Immerhin war sie ja Enkelin der schottischen Königin Maria Stuart, die 1587 hingerichtet worden war. Zwar hatte diese Sophie (1630 – 1714) inzwischen nach Hannover geheiratet und war Herzogin von Braunschweig und Lüneburg, aber an ihrer Kurpfälzer Herkunft besteht ja wohl kein Zweifel. Doch Sophie starb zwei Monate bevor sie die Krone entgegennehmen konnte.

Ihr Sohn aber wurde als Georg I. (1660 – 1727) der erste englische König aus dem Hause Kurpfalz, pardon, Hannover. Und selbst wenn durch die Ehe von Queen Victoria (1819 – 1901) mit Albert von Sachsen-Coburg-Gotha (1819 – 1861) ein neuer Name in der Dynastie aufkam, die sich dann 1916 aus politischen Gründen auch noch den Namen Windsor gab, so kann heute noch König Charles III. seinen Stammbaum bis auf die in Heidelberg geborene „9xgreat-grandmother“ zurückführen.

Die Kurpfalz wird also mitgekrönt! Hurra! Hurra! Hurra!