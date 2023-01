Eine scharfe Sache

Lange habe ich es mir nicht eingestanden, dass mein Alltag durch das ein oder andere Hilfsmittel angenehmer werden könn-te. Ich meine damit das Tragen einer Brille. Mit dem Nasenfahrrad erlebe ich nun täglich AhaEffekte. Der eine oder andere Leser hofft jetzt natürlich, dass sich damit die Fehlerquote in Rechtschreibung und Grammatik in der Zeitung verringert – nun: ich auch, versprechen kann ich nichts. Ich trage die Brille ja für die Ferne.

Allein beim Besuch von Konzerten und dem Theater habe ich mit Brille meine wahre Freude: Plötzlich erkenne ich aus der hinteren Reihe die Bühnenakteure richtig scharf. Und als ich jüngst im Rokokotheater war, registrierte ich Details, die mir vor dem Tragen der Verstärkungsgläser nicht aufgefallen waren. Ich erkenne sogar wieder Menschen, die mir auf der Straße freundlich winken – vor ein paar Tagen hätte ich mich noch gewundert, wer das wohl sei . . .

Auch der Familienfrieden hat zu Hause wieder Einzug gehalten: Wie oft habe ich meinen Mann angepflaumt, dass der Fernseher so unscharf sei. Er wiederum reagierte geduldig, wenn ich die Schärfe am Gerät händisch versucht habe einzustellen. Dafür war ich jüngst erschrocken, dass der Fernseh-„Bergdoktor“ Hans Sigl in Staffel 16 im Vergleich zur Erstausstrahlung der Serie tatsächlich gealtert ist (aber das will ich eigentlich auch mit Brille gar nicht wahrhaben).

Der einzige Nachteil an der Sehhilfe: Ich habe festgestellt, dass manch dunkles Fleck im Büro gar kein Fleck ist, sondern ein Getier. Aber darum will sich ja mein Chef höchstpersönlich kümmern, jetzt, wo das Insektenknuspern en vogue ist. Hat er zumindest an dieser Stelle geschrieben.