Einkauf auf kurzen Wegen mit großem Sortiment

Jetzt ist es amtlich. Die Spatzen haben es ja bereits von den Dächern gepfiffen und wir haben dabei schon mehrfach den Ton vorgegeben. Nun ist Edeka Südwest in dieses Konzert am Dirigentenpult eingestiegen: Brühl bekommt ein Scheck-in-Center am früheren Real-Standort im Norden der Gemeinde, wurde an diesem Mittwoch verkündet.

In eineinhalb Jahren will der große Vollsortimenter mit entsprechendem Frischeangebot und einer Mall – den Kunden ja bereits aus Mannheim-Neckarau kennen – seine Pforten öffnen.

Das ist deutlich früher als ursprünglich befürchtet. Und das ist auch gut so. Denn die Menschen in der Gemeinde, aber auch über die Ortsgrenzen hinaus, vermissen dieses umfassende Angebot schmerzlich. Das war in den vergangenen Monaten, nachdem Real geschlossen hatte, immer wieder zu hören.

Natürlich kann die Gemeinde nicht über mangelnde Strukturen in der Versorgung mit Artikeln des täglichen Bedarfs klagen – und wenn, dann nur auf sehr hohem Niveau, denn es gibt mehrere Discounter strategisch über den Ort verteilt – allerdings können die mit einem Vollsortimenter der Gewichtsklasse von Real oder Scheck-in nicht mithalten.

„Einmal hin, alles drin“, war das Motto des früheren Betreibers. Nach dessen Schließung wurden Einkaufsfahrten ins Umland vom Grundgedanken „Einmal hin, hoffentlich alles drin“ beherrscht. Großeinkauf auf kurzen Wegen ist inzwischen für die Brühler ein Wunschtraum.

Mit dem Scheck-in ist ein schneller Einkauf wieder möglich, wenn auch erst in einigen Monaten – aber es gibt eine Perspektive