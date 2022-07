Einmal Hugh Grant sein…

Waren Sie auch angetan von der romantischen Komödie „Notting Hill“, in der Julia Roberts als amerikanischer Superstar Anna Scott in den Buchladen von William Thacker (Hugh Grant) flüchtet und damit eine verzwickte Liebesgeschichte be-ginnt? Hugh Grant spielte neben der strahlenden Julia Roberts wieder seine, nach dem Urteil vieler Damen, unwiderstehlich charmante Rolle. Auch in „4 Hochzeiten und ein Todesfall“ gab es ja romantisch-komische Verwicklungen.

Warum ich auf Hugh Grant komme? Letzte Woche war ich wieder einmal bei einem Filmprojekt für ZDF History dabei. In einem sogenannten „Reenactment“ werden historische Originalaufnahmen mit Spielszenen kombiniert. Neben politischen sind das oft wirtschaftliche Großthemen. Bei diesem Dreh ging’s um Bayer und Monsanto. Mit der Übernahme des umstrittenen Saatgut- und Schädlingsbekämpfungsherstellers wollte Bayer der weltgrößte Hersteller auf diesem Gebiet werden. Dieser „Deal“, der im Film dargestellt wird, kostete Bayer 63 Milliarden Dollar und im Laufe der Jahre Schadenersatzzahlungen in Milliardenhöhe (Glyphosat).

Wir Darsteller sind im Film nur unscharf zu sehen, denn die Szenen werden später mit Kommentaren unterlegt und mit Originalaufnahmen vermischt. Ich spielte den Verhandler auf der amerikanischen Seite – Hugh Grant! Das war aber nicht der Schauspieler, sondern der damalige Topmanager (CEO) von Monsanto. Die Lösung war sein Foto. Auf dem war nämlich klar zu erkennen, dass wir uns frisurmäßig näher sind als ich demFilmliebling.