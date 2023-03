Endlich wie Jane Fonda sein

Eine Pille gegen das Altern – das wäre doch was, oder? Zumindest ist dies, wenn man Professor Dr. Jürgen Bauer, Ärztlicher Direktor des Geriatrischen Zentrums am Universitätsklinikum Heidelberg, Agaplesion Bethanien Krankenhaus Heidelberg, Glauben schenken darf, gar nicht so abwegig. Er und sein Team untersuchen Erkrankungen, die unsere Lebensqualität vor allem im Alter einschränken. Dazu gehören Osteoporose, Muskelschwund und auch Demenz. Vereinfacht erklärt: Die Wissenschaftler wollen über molekulare Analysen herausfinden, wie die Alterungsprozesse funktionieren – und wie sie sich verlangsamen lassen. Hier spielen zum Beispiel Blutparameter mit dem Bewegungsverhalten hinein wie körperliche Aktivität und Feinheiten in den Bewegungen. Sie kennen vielleicht die Tests zum biologischen Alter, die unter anderem in Fitnessstudios angeboten werden. Mit den Parametern, die sich die Wissenschaftler vornehmen, sollen dann besser Personengruppen herausgefunden werden, die stärker von altersbedingten Erkrankungen und damit dem Alterungsprozess betroffen sind. Und die nehmen dann besagte Pille.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine spannende Angelegenheit, wie ich finde – auch mit Hinblick auf eine Entlastung für das Gesundheits- und Pflegesystem. Wenn wir diese Altersbeschwerden in den Griff bekommen und das Ganze noch präventiv mit Sport beziehungsweise Bewegung paaren, könnten wir bald alle Jane Fonda sein. Und davon träume ich heimlich. Haben Sie die Aerobic-Queen der 1980er Jahre mal in dem aktuellen Werbespot von H & M gesehen? Ja, ich weiß, im Fernsehen lässt sich viel tricksen. Aber die Frau sieht mit ihren 85 Jahren noch immer verboten gut aus (ja, sie hat da auch was machen lassen . . .) und wirkt so grandios fit. Das wäre ich auch gern mit 85. Mein aktuelles biologisches Alter laut Messung im Fitnessstudio entspricht momentan meinem tatsächlichen: 28 (#Augenzwinkern). Wenn das in 40 Jahren immer noch so wäre, hätte ich nichts dagegen.