Er hatte durchaus Witz - Papst Benedikt XVI.

Schade, dass Wolfgang Gaber nicht mehr lebt. Er hätte wohl die meisten Anekdoten über den jetzt verstorbenen emeritierten Papst Benedikt erzählen können, schließlich war er eigens wegen ihm von Schwetzingen nach Freiburg beordert worden. Dessen Besuch im dortigen Münster stand an und der dortige Pfarrer war nach einer Alkoholfahrt strafversetzt. Da musste ein echter Macher her, der alles organisiert und den fand der Bischof in seinem Studienfreund Gaber.

Aber auch unser Ex-Bürgermeister und langjähriger Finanzminister Gerhard Stratthaus hat eine schöne Geschichte zu erzählen: Er weilte zum 75. Geburtstagsfest von Kardinal Walter Kasper im Jahr 2008 in Rom, wo er als Vertreter der Landesregierung an einem Essen im kleinen Kreis teilnahm. Erfreut nahm Stratthaus als Tischnachbar von Papst-Privatsekretär Georg Gänswein zur Kenntnis, dass dieser Schwetzingen und vor allen Dingen Ketsch aus früheren Jahren sehr gut kennt. Denn dorthin wäre er beinahe als Diakon gekommen, er hatte es sich schon angeschaut. Letztlich hat Gänswein sein Diakonat in Mosbach absolviert.

Eine Audienz beim Papst beendete tags darauf den Rombesuch von Stratthaus. Als Privatsekretär Georg Gänswein Finanzminister Stratthaus vorstellte, bemerkte Papst Benedikt XVI., dass Baden-Württemberg ja etwas von Finanzen verstehe. Erfreut über das Kompliment bot Stratthaus lachend seine Hilfe an: „Heiliger Vater, wenn Sie Unterstützung von einem Finanzfachmann brauchen: Ab Juni bin ich frei!“ Denn damals stand schon seine Abdankung als Minister fest. Der Papst habe herzlich gelacht. Ob er sich später dann ein Beispiel an dem Brühler genommen hat, als er selbst den vorzeitigen Ruhestand einem Tod im Amt vorgezogen hat, wie es sonst bei Päpsten üblich ist – man weiß es nicht.