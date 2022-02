Erzwungenes Nachdenken

Ein Leben ohne Internet – kaum mehr vorstellbar, oder? Das hat unser Verlag am Donnerstagvormittag zu spüren bekommen. Die Computer werden hochgefahren und plötzlich: kein Internet mehr. Die virtuelle Morgenkonferenz war genauso nicht möglich wie der Check des (digitalen) Terminkalenders. In solchen Momenten spürt man, wie abhängig man doch von dem World Wide Web ist, vor allem, wenn es beruflich benötigt wird. Die Gedanken schweifen dann zurück in die eigene Ausbildungszeit: Da gab es zwar schon „dieses Internet“, doch es wurde eben bei Weitem nicht in diesem Ausmaß wie heute zur Recherche genutzt. Ich kann mich nicht wirklich bewusst daran erinnern, wann ich zum ersten Mal am PC „gesurft“ habe. Ich kenne noch das Schreiben der Artikel auf der Schreibmaschine, das Zurechtschneiden selbiger mit der Schere und schließlich das Aufkleben samt Fotos auf dafür vorgesehene große Blätter (Layoutseiten). Für unseren Volontär (Jahrgang 1995) klingen solche Erzählungen wie Märchen – dabei war das just nur wenige Jahre vor seiner Geburt noch genauso der Fall.

Solche Momente erinnern daran, wie schnelllebig unsere Zeit ist und vor allem auch, wie schnell man sich an komfortable Dinge gewöhnt. Oder könnten Sie sich noch ohne Waschmaschine leben?

Allerdings, und das muss ich auch zugeben, ist es ab und an gar nicht so verkehrt, mal kein Internet zu haben. Plötzlich schaltet man das eigene Hirn wieder ein, wenn es zum Beispiel um Namen geht, die einem partout nicht einfallen wollen, jedoch mit einem Klick auf die Suchmaschine ratzfatz aufploppen. Und Gedächtnistraining schadet nie.