  Es kommt eins zum anderen

Ja, ich habe Angst. Angst davor, wie unsere Städte, das schöne Schwetzingen, in ein paar Monaten aussehen werden – mit Blick auf den Einzelhandel. Viele Bekannte aus dem Umland – aus Mannheim, Karlsruhe sogar Frankfurt – kommen gern zum Einkaufen hierher. „Hier kriegt man mal was anderes, nicht immer nur Waren aus Ladenketten“, höre ich immer wieder. Natürlich gehört zum Bummeln auch ein Restaurant- und Cafébesuch dazu. Gemütlich eben. Das geht in Schwetzingen wunderbar.

Wirtschafts- und Handelsexperten rütteln wach, weisen darauf hin, dass ein Aussterben der Innenstädte droht, wenn die Politik nicht bald handelt. Dazu gehört nicht nur ein schnelles Ende des Lockdowns. Dazu zählen auch anständige Unterstützungsmöglichkeiten. Die derzeitigen Hilfen, die vom Bund angeboten werden, ersetzen anteilig die Fixkosten, den Unternehmern selbst helfen sie jedoch nicht. Der muss sogar in die Tasche greifen, wenn er am Zuge bleiben will: neue Vertriebsmöglichkeiten einrichten, neue Waren ordern. Der Warendruck ist enorm, er geht einher mit Preis- und Margenverfall. Kleidung wird stark reduziert angeboten, um konkurrenzfähig zu sein und überhaupt die Lager leer zu bekommen. Hersteller haben ihre Produktionen heruntergefahren, weil eben weitaus weniger verkauft wird. Angestellte wurden bestenfalls auf Kurzarbeit gesetzt, schlimmstenfalls entlassen. Doch was ist mit den Menschen, die in Produktionsstätten im Ausland arbeiten, in Ländern wie Indonesien? Diese haben kein Fallnetz, wenn plötzlich die Produktion stillsteht.

Es ist eine Kausalkette, die Corona und die damit einhergehenden Regelungen nach sich zieht. Was am Ende stehen wird, weiß niemand. Trotzdem: Die Angst von Leerständen in Innenstädten ist da. Umso wichtiger ist es, lokale Händler zu unterstützen. Jetzt und künftig.