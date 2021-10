Es wird auch wieder Sommer

So langsam begreife ich, was der Spruch, ein Mensch ändere sich mit den Jahreszeiten, bedeutet. Seit die Temperaturen sinken, die Tage immer kürzer werden und es draußen feucht und ungemütlich ist, entwickle ich eine wachsende Nachsicht mit Mitbewohnern, die ich bisher im Haus zu dulden nicht gewillt war. Man erinnere sich: Es ist erst wenige Wochen her, dass wir die so ziemlich schlimmste Schnakenplage der vergangenen 20 Jahre über uns ergehen lassen mussten. Teilweise wollten so viele Blutsauger im Schlafzimmer erlegt werden, dass beinahe das Märchen vom tapferen Schneiderlein hätte umgeschrieben werden müssen, weil „sieben auf einen Streich“ unter die Bagatellgrenze gefallen wäre.

Doch kaum ist die Zahl der Plagegeister zurückgegangen und die Bedrohung nicht mehr allgegenwärtig, werde ich nachsichtig. Kompromisslose Jagden über mehrere Stockwerke hinweg erscheinen mir übertrieben grausam, und was bei meiner Rückkehr auf der Haustür sitzt, wird nachsichtig verjagt und nicht mehr sofort erschlagen. Wunderlicher noch: Ich ertappe mich bei einem Anflug von Mitgefühl für die bislang widerwärtigen Kreaturen, denen jetzt nachts die Kälte in die kaum bepelzten Glieder kriecht und die keine Heizung hochdrehen können – immerhin haben sie ja genauso wenig dazu beigetragen, mit Flügeln und Saugrüssel auf die Welt zu kommen wie ich mit zwei Beinen und zwei Armen . . .

Andererseits habe ich noch keiner Stechmücke Körperflüssigkeit abzusaugen versucht und sie vom geruhsamen Schlaf oder friedlichen Sitzen auf der Terrasse abgehalten. Solche Gedanken verhelfen bald zu alter Schlagkraft.