Fehlt dem Volk der Wille?

Es war zu erwarten, dass die Wahlbeteiligung an diesem Sonntag gering ausfallen würde. Bei nur einem Kandidaten – noch dazu dem Amtsinhaber – liegt die Zahl der Bürger, die ihre Stimme abgeben, stets niedrig. Das kann verschiedene Gründe haben.

Da mag es sein, dass sich angesichts der fehlenden Alternativen die Wahlberechtigten den Gang an die Urne erspart haben, weil von vornherein klar war, wer als Wahlsieger aus dieser Stimmabgabe hervorgehen wird. Vielen mag es da unnötig erschienen sein, dass auch sie noch ihr Kreuzchen machen. Für diese Annahme spricht, dass die Zahl der Briefwahlanfragen massiv eingebrochen ist, als nach Bewerbungsschluss offiziell war, dass Göck keinen Herausforderer haben wird.

Man kann auch mutmaßen, dass der Amtsinhaber etliche Bürger in der Vergangenheit nicht so überzeugt hat, dass sie ihm ihre Stimme geben wollten. Dass er nicht nur auf Zustimmung stößt, mögen die 4,63 Prozent der ungültigen Stimmen zeigen, denn eigentlich dürfte es ja nicht so kompliziert sein, ein Kreuzchen zu machen. Vor acht Jahren bei drei Bewerbern füllten 0,46 Prozent in den Kabinen den Wahlschein falsch aus. Bei der Gemeinderatswahl 2019 mit dem Kumulieren und Panaschieren von insgesamt 22 Stimmen waren 3,4 Prozent der Wahlzettel ungültig.

Und dass zudem auf über vier Prozent der gültigen Stimmzettel ein anderer Name als Göcks eingetragen wurde, spricht auch dafür.

Das sonnige Wetter dürfte auch eine Rolle gespielt haben, dass die Wahlberechtigten nur in so geringer Zahl von ihrem demokratischen Recht Gebrauch gemacht haben. Andererseits würde dieses Argument auch bei Regen herangezogen werden.

Kurzum: Selbst bei dieser klaren Wahl gab es einen Verlierer – die Demokratie. Es ist nie gut, wenn Bürger von ihrer vornehmsten Aufgabe nicht Gebrauch machen, während in anderen Teilen der Welt Menschen verfolgt, verhaftet und getötet werden, weil sie genau für dieses besondere Recht kämpfen. Wie heißt es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte? „Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für die Autorität der öffentlichen Gewalt.“