Feiern will verdient sein

Alexa, schaff’ Weihnachtsstimmung!“ Nun, diesen Gedanken mit der virtuellen Sprachassistentin aus der künstlichen Intelligenz wollen wir am besten gar nicht weiterführen. Erfreulicherweise sind wir da selbst gefordert – und das ist gut so. Wir akzeptieren „Weihnachtsverweigerer“, aber wir freuen uns an all dem, was (für uns) zum Fest gehört.

Das hat ja schon optimal mit den Advents- und Weihnachtsmärkten in der Verwaltungsgemeinschaft begonnen, erst in Hockenheim und Altlußheim, dann in Reilingen und Neulußheim und in der Nachbarschaft.

Waren es vor vielen Jahren ein paar große Weihnachtsmärkte wie etwa der Nürnberger Christkindelmarkt, so hat sich das Angebot im Laufe der Jahre und Jahrzehnte richtiggehend „demokratisiert“, fast jede Stadt und Gemeinde hat ihren ganz individuellen weihnachtlichen Markt. Dieser ist längst auch zu einem wichtigen persönlichen Treffpunkt geworden, wie uns gerade in der Nach-Corona-Zeit deutlich geworden ist.

Sehen und gesehen werden und vor allen Dingen miteinander reden, über Gott und die Welt und andere Bekannte. Und vielleicht auch über Weihnachtsgeschenke. Zumal es eh schwer ist, das Passende zu finden. Darauf ging schon der Dichter Eugen Roth ein, als er meinte: „Das Rechte, nach Bedarf zu schenken, macht immer nötig, scharf zu denken.“ Wer jetzt resignierend feststellt: „Denken ist Glückssache“, hat es nicht einfacher.

Wir wollen ja (möglichst) individuell schenken. Krawatte für den Herrn? Wer trägt noch Krawatten? Oder dann eben ein Oberhemd? Da fällt manchem vielleicht der gegenläufige Modetrend ein, T-Shirt plus Sakko zu tragen. Man hat sich auch daran gewöhnt und glaubt nicht mehr, jemand hätte in der frühmorgendlichen Eile einfach vergessen, ein Hemd anzuziehen.

Die Zeiten ändern sich einfach. Was zeitlos bleibt, ist da sicherlich ein Gedanke von Joachim Ringelnatz: „Schenke mit Geist, ohne List. Sei eingedenk, dass Dein Geschenk Du selber bist.“

Das stimmt und ist richtig und klingt auch gut, hat nur einen Haken: Eine Geschenkidee haben wir dadurch immer noch nicht . . .