„Fer umme“ mit Risiko

Kennen Sie eine Brötchentaste? Mohnbrötchen, Salzbrötchen und die ganz normalen Brötchen von meinem Neulußheimer Bäcker waren mir bis gestern eher bekannt. Seit meinem Friseurbesuch in Hockenheim bin ich jetzt schlauer. Wie es manchmal so ist, hatte ich mein Münzgeld in das Trinkgeldschweinchen meiner Friseurin gesteckt und beim Aussteigen auf dem Parkplatz an der Zehntscheune natürlich kein Kleingeld für den Parkautomaten. Im Hintergrund: drei (!) Hüter des Gesetzes, fleißig am Kontrollieren und Fotografieren. Was tun: einsteigen, stiften gehen? Nicht, dass die denken, die ist auf der Flucht . . .

Eine Radfahrerin sah mein Herumkramen in der Handtasche und im Portemonnaie und beendete mein fieberhaftes Grübeln: „Schauen Sie mal, hier in Hoggene gibt es eine Brötchentaste – da können Sie 15 Minuten fer umme parken.“ Sie kannte sich auch mit dem Automaten aus und ruckzuck spuckte der einen Parkschein aus. Nette Frau.

Aber weil ich so bin, wie ich bin, ging ich auf die Stadtmitarbeiter zu und löcherte sie mit Fragen. „Was ist, wenn mein Einkauf länger als 15 Minuten dauert, wenn die Schlange mal länger ist? Und kann ich kurz irgendwo wechseln gehen und einen neuen Schein drucken?“

Da gibt es gar nichts, die waren alle drei richtig nett und haben mich gesetzesmäßig aufgeklärt. 15 Minuten rum, kein Pardon: Knöllchen. Nach Geldwechsel neuen Schein einlegen? Nein, Auto muss bewegt werden. O.k., dachte ich, dann eben eine Runde auf dem Platz. Wie gut, dass mich einer der Mitarbeiter nach ein paar Minuten mit einem leichten Grinsen darauf aufmerksam machte, dass von den 15 Minuten jetzt nicht mehr viel übrig sei.

Gut, Brötchen wollte ich eh nicht holen, meine restliche Zeit reichte noch für einen reduzierten schnellen Einkauf beim Metzger und zum Bummeln komme ich dann halt mit Kleingeld ein andermal wieder nach Hockenheim.