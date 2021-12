"Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen“, verkünden die Engel im Evangelium des Lukas. Frieden stellt sich allerdings nicht überraschend ein, sondern will stets gut vorbereitet sein. Auch und gerade in diesem Jahr erleben wir, wie Polarisierungen, Hass und Zwietracht zunehmen. Nicht nur Bürgerkriege und zwischenstaatliche Konflikt weiten sich aus, sondern auch in unserer Gesellschaft stehen sich viele Menschen immer unversöhnlicher gegenüber. Frieden auf Erde, das ist ein Unterfangen, das wohl niemand kann – aber warum nicht im Kleinen anfangen?

Die Adventszeit lädt ein, sich allgemein für den Frieden einzusetzen – im privaten Umfeld, in der Gesellschaft und daraus kann unter besten Voraussetzungen auch die Verantwortung für ein größeres Umfeld erwachsen. Aber das sind Schritte, die man nach und nach machen kann, wenn man für Friede in seinem Umfeld sorgt. So können wir Engel des Friedens werden – gerade auch in dieser Coronadunklen Zeit.

Und jedes Mal, wenn wir sehen, dass sich da ein Kleinkrieg anbahnt – zu Hause, in meinem Herzen oder in der Schule beziehungsweise bei der Arbeit – sollten wir innehalten und versuchen, Frieden zu schließen. „Frieden ist der Augenblick ohne Urteil. Das ist alles. Dieser Augenblick im Herzensraum, in dem alles, was ist, willkommen ist.“ Das hat einst Dorothy Hunt gesagt. Versuchen wir es doch einmal. Suchen wir Frieden, halten wir uns zurück, wenn es etwa darum geht, den anderen Verkehrsteilnehmer auf Teufel komm raus, erziehen zu wollen.

Es ist nicht das Ziel, diejenigen, die bewusst Regeln wie das Tragen der Mund-Nase-Bedeckung missachten, zu akzeptieren. Aber sagen wir ihnen doch einfach freundlich, dass es nicht um persönliche Befindlichkeiten, sondern um Regeln für die Sicherheit der Allgemeinheit geht, die – wenn es denn sein muss – gern auf anderem Parkett diskutiert werden können. Aber solange sie gelten, sind sie einzuhalten. Um des lieben Friedens Willen.

Selbst diese Diskussion kann man gegen Uneinsichtige führen, ohne die Worte zu nutzen, die später als Beleidigung gelten können. Ich weiß, das klingt so krass nach Träumer in der schlimmsten Bedeutung des Wortes. „Du wirst vielleicht sagen, ich sei ein Träumer, aber ich bin nicht der Einzige. Ich hoffe, eines Tages wirst auch du einer von uns sein, und die ganze Welt wird eins sein.“ Kennen Sie das? Das sagt John Lennon. Und wenn uns das im Kleinen nicht gelingt, wie soll es da zu einem Weltfrieden kommen?