Fußball im Keller

Vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) kommt dieser Tage ein eindeutiges Signal an die Basis: Mit uns braucht ihr nicht rechnen, ob Corona-Krise oder nicht. Das kann man positiv sehen, weil sich die knapp 24 500 Vereine darauf einstellen können, dass von der Spitze, die – in Intrigen verirrt – mal wieder ausgetauscht wird, nichts zu erwarten ist.

An der Basis interessiert das Schicksal der Herren Fritz Keller (Präsident), Rainer Koch (Vizepräsident), Friedrich Curtius (Generalsekretär) und Stephan Osnabrügge (Schatzmeister) nur marginal. Dort ist man froh, dass man wieder Training anbieten kann. Bei der Sportvereinigung 06 Ketsch trainieren die unter 14-Jährigen in Fünfergruppen. Immerhin in Corona-Zeiten– von Dezember bis Mai war das Leder im Ballnetz geblieben. Das hat beim DFB doch auch kaum interessiert, zumindest gemessen an Taten.

„Wir in Ketsch haben nicht gemerkt, dass nach 2012 der dritte Präsident im Amt ist – so weit ist der DFB entrückt“, sagt Walter Kupper, als Schriftführer Präsidiumsmitglied bei der Spvgg 06. Bei anderen Amateurvereinen vernimmt man Ähnliches. Und so geht auch persönliche Basis verloren: Mein (einstiger?) Lieblingssport entfernt sich durch das aktuelle DFB-Gebaren nur noch weiter von mir.