Gelebte Empathie

Bei all den schlimmen Entwicklungen – ob Pandemie, Ukraine Krieg oder Energiekrise – die in den vergangenen drei Jahren für Frustration und Zukunftsängste in der Bevölkerung gesorgt haben, darf die Flutkatastrophe im Juli 2021 im Ahrtal nicht vergessen werden. Inmitten Deutschlands verloren Familien mit Kindern, Senioren, Jugendliche und viele weitere Menschen auf einen Schlag ihre Existenzgrundlage. Umso erfreulicher ist es, dass sich hier in der Region mit den Ahrschippern aus Plankstadt und dem Reilinger Kindertag zwei Organisationen und Vereine mit erstaunlicher Hingabe und Herzblut für die Menschen im Ahrtal einsetzen. Und dabei geht es nicht nur um reine Spendengelder, sondern auch um dringend benötigte Sachspenden sowie Direkthilfe vor Ort. Keine ausrangierten Klamotten, die loszuwerden sich „Spender“ leider zu oft freuen. Nein, beim Kindertag suchte man den direkten Kontakt mit Helfern vor Ort, um auch etwas bewegen zu können – vorbildhaft. Im Gespräch mit dem Organisationsteam konnte ich dessen Engagement und die damit verbundenen Emotionen förmlich spüren. Und genau das wird in diesen aktuell harten Zeiten benötigt: Mit Empathie, Nächstenliebe und dem Willen zu helfen kann die Gesellschaft wieder näher aneinanderrücken und die Barrieren des leider viel zu stark gewordenen Egoismus überwinden. Der Reilinger Kindertag nimmt mit seinen Aktionen für das Ahrtal eine schillernde Vorbildfunktion ein und ich hoffe, dass noch mehr Menschen erkennen, auf was es ankommt.

