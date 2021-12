Schon seit langer Zeit ist der Lebkuchen als Weihnachtsleckerei nicht mehr wegzudenken. Der würzige Geruch des Gebäcks reicht aus, um Kindheitserinnerungen in uns wachzurufen und Vorfreude zu wecken. Typisch sind seine weiche, lockere Beschaffenheit sowie der Mix aus verschiedenen Gewürzen und Aromen. Doch wem haben wir diesen Genuss zu verdanken?

Die Geschichte des Lebkuchens begann vor Tausenden von Jahren. Einen ersten schriftlichen Hinweis findet man um 350 vor Christi Geburt – damals also noch ganz ohne weihnachtlichen Hintergrund. Die Menschen in der Antike haben Kuchen mit Honig bestrichen und zusammen gebacken. Auch den alten Ägyptern schmeckte der kleine, gewürzte Honigkuchen bereits sehr gut – das beweisen Grabbeigaben.

Lebkuchen sind in der Advents- und Weihnachtszeit eine gern gegessene Köstlichkeit. © Pixabay

Der Begriff Lebkuchen stammt vermutlich vom lateinischen Wort „libum“ ab, das übersetzt so viel bedeutet wie „Fladen“ oder „Opferkuchen“. Andere Wissenschaftler glauben, dass der Name vom Laib abgeleitet sein könnte. So, wie wir das Gebäck heute kennen, bildete es sich erst im 12. Jahrhundert in den Klöstern heraus. Erfunden wurde es in Dinant in Belgien und fand von dort schnell seinen Weg nach Aachen. Stück für Stück verbreitete sich der Lebkuchen im ganzen fränkischen Land.

Die ursprüngliche Herstellung der Lebkuchen geht auf die Fastenzeit zurück. Früher wurden die Wochen vor Weihnachten zur Besinnung und zur Buße genutzt. In den Klöstern aß man während der Fastenzeit zum starken Bier gerne gepfefferte Lebkuchen. „Pfeffer“ war dabei aber im Mittelalter der Sammelbegriff für alle exotischen Gewürze. Das Gebäck galt als gesund, heilend, verdauungsfördernd und appetitanregend und durfte deshalb besonders in der Fastenzeit genossen werden. Im Winter und in schlechten Zeiten verteilten die Klöster die Lebkuchen außerdem an hungernde und arme Mitmenschen. Erst später wurde er in Klöstern als Nachtisch gebacken.

Na denn, da scheint das Genießen dieser Leckerei ja sogar einen sakralen Hintergrund zu haben – also dann: Guten Appetit. Und immer daran denken: Kalorien sind relativ.