Glückszufälle

Ich bin großer Krimi-Fan. Nicht mehr unbedingt von all den inflationär zunehmenden Fernsehkrimis samt ihren täglichen Wiederholungen, aber sparsamer ausgewählt sehe ich sie weiterhin. Faszinierender finde ich derzeit spannende (Kriminal-)Romane, bei denen die Bandbreite der Geschichten größer ist und die handelnden Personen oft ausführlicher entwickelt sind. Die Akteure sind von Herkunft, Ausbildung und Erfahrung, Sprache und Interessen breiter gefächert. Manche dieser Hauptpersonen sind zwar nur am Rande der Polizeihierarchie angesiedelt, spielen aber bei den Ermittlungen oft eine entscheidende Rolle.

AdUnit urban-intext1

In „Schweige still“ von Michael Robotham (Goldmann Verlag) wird der forensische Psychologe Dr. Cyrus Haven bei der Aufklärung von Gewaltverbrechen hinzugezogen. Das stößt natürlich nicht bei allen Beteiligten auf pure Freude, führt aber zu vielschichtigen Ermittlungsarbeiten und tieferen Betrachtungen. So geht es in einem Gespräch mit einem Polizeitaucher um vermeintlich glückliche Zufälle. Der kommt auf Dr. Haven zu und fragt ihn ob er hier mit ermittelt. Der bejaht das mit der Gegenfrage ob schon etwas Verwertbares gefunden wurde.

Mit der Antwort des Tauchers „da könnte die Mordwaffe dabei sein. Ich würde Ihnen Glück wünschen, aber daran glauben Sie ja nicht“, erfährt man, dass der Taucher ein ehemaliger Verhandlungsexperte bei Entführungen war. Nach einer schiefgelaufenen Polizeibelagerung befand er sich in einer tiefen seelischen und familiären Krise und war bei Haven in Behandlung. Bei den Sitzungen erklärte er seinem angeschlagenen Patienten auch den Unterschied zwischen Glück und Zufall. Zufall sei der wahllose Ausgang von Ereignissen in der Wirklichkeit.

Ob die Mordwaffe oder das Handy eines Toten im Schlamm gefunden wird, ist genauso ein Zufall wie vier Richtige im Lotto. Glück dagegen ist der Wert, dem wir etwas zumessen, wenn es für uns gut oder schlecht ist. Andere können das gleiche Ereignis total anders empfinden. Beim „Vierer“ kann man sich über unverdientes Glück freuen, aber genauso über das Pech ärgern, dass es nicht gleich fünf oder sechs Richtige waren.

AdUnit urban-intext2

Ähnlich ist es mit dem Zusammentreffen von Menschen auf der Straße, die nicht verabredet sind. Dass sie sich treffen, ist Zufall, es liegt an ihnen, das als Glück, Pech oder neutral zu empfinden. Ein Krimi, der während einer spannenden Handlung zu solchen Gedanken anregt, hat für mich eine besondere Qualität. Zumal der Fall gelöst wurde und die Denkanstöße bleiben.