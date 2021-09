Große Koa-was?

Unser Ältester – sonst nach eigener Einschätzung eher Herr der Lage – trat mit folgendem Begehr an mich heran: „Vadder, was wählst’n du?“ Mit der Antwort „das Richtige“ wollte er sich partout nicht zufrieden geben, schließlich brauche er einen echten Tipp, weil er in der Schule zur Juniorwahl – oder so ähnlich – antreten musste. Vor dieser Wahl, bei der der Nachwuchs der achten Klasse so tut, als sei er schon politisch, habe er alle Programme der Parteien so weit durchgearbeitet. Doch eine eindeutige Entscheidung, um Erst- und Zweitstimme abzugeben, tue sich nicht auf, meinte er. Er war in einer misslichen Lage. Also half ich ihm mit einem imaginären Blick in die verschickten Briefwahlunterlagen.

„Und, was hast’n gewählt“, meinte ich am nächsten Tag. „CDU und SPD“ – Er hatte nach eigenem Bekunden in beiden Lagern dann doch plausible Argumente entdeckt. Beim Sinnieren, ob der Filius dem Tipp seines Vaters gefolgt ist, wünsche ich mächtig Freude. Nur noch so viel: Seit der Frage unseres Ältesten habe ich große Angst, dass es zum Abklatsch der Großen Koalition kommt – völlig ausgeschlossen ist es ja nicht. Zumal man hört, dass auch „Ampel“, „Jamaika“ oder „Rot-Grün-Rot“ sowie weitere Dreierbündnisse Tücken hätten.