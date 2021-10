Gruselmomente im Bett

Dieser Tage – so kurz vor dem Halloween-Wochenende – geht es ja viel um Gruseln, Geister und Gespenster. Hier kann ich auch etwas beitragen. Ich hoffe, Sie haben starke Nerven!

Des Nachts, ich träume vor mich hin, vom ersten Schnee in den Bergen, von den Skiern, die seit über einem Jahr Corona-bedingt ungenutzt im Keller vor sich hindümpeln und endlich wieder die Pisten schneiden wollen, vom Glühwein nach der lässigen Abfahrt, von gezuckerten Gipfeln, die in der Sonne glitzern . . . hach ja, da möchte man einfach nicht aufwachen. Doch dann spüre ich etwas in meinem Gesicht, etwas Kühles, Fremdes. Finger! Hilfe, was ist das? Wer ist das? Mein Puls schnellt hoch, das Herz wummert. Was soll ich jetzt tun? Eine Attacke aus dem Nichts vorbereiten? Was, wenn zu diesen Fingern ein gestandener Einbrecher gehört? Ich spüre, wie meine Stirn nass wird – Schweißperlen. Und ich spüre das auch an diesen Fingern. Komisch . . .

Vorsichtig schlage ich die Augen auf und erkenne Fingerkuppen. Ich will mit dem rechten Arm die Bettdecke wegziehen, spüre den aber nicht – um Himmels Willen! Und siehe da: Jetzt bewegen sich auch noch die Fingerkuppen – Hilfe! Und dann ist der Spuk plötzlich vorbei . . .

Ich hatte meinen rechten Arm so merkwürdig um meinen Kopf geschlungen gehabt, dass die Fingerspitzen das Gesicht berührten. Der Arm war in dieser Position natürlich „eingeschlafen“, also taub. So habe ich nicht bemerkt, dass die ominösen Finger meine eigenen waren – eine Gruselattacke des Labels „Eigenmarke“. Fröhliches Halloween!

