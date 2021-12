Da ist es schon wieder. Das Pling, das eine Nachricht auf meinem Smartphone ankündigt. Herzliche Grüße und der Wunsch für stimmungsvolle Adventstage mit Besinnlichkeit werden mir da übermittelt. Es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass jemand an mich und meine Lieben denkt. Es ist toll, wenn wir gesagt bekommen, wie sehr man uns schätzt. Gerade in der Weihnachtszeit kommen solche Botschaften sehr gut an, denn wir sind dann besonders offen für liebevolle und innige Worte. Und in Corona-Zeiten gilt das gleich doppelt.

Doch was sind die modernen, elektronischen Grüße im Gegensatz zur altüberlieferten Weihnachtspostkarte – so richtig auf Papier. Wie viel schöner ist es dann noch, wenn die Wünsche eben nicht per Drag’n’Drop weitergeleitet sind, sondern sich jemand die Mühe gemacht hat, mir eine besondere und wirklich individuelle Weihnachtsbotschaft zu senden. Das ist ein schönes Vorweihnachtsgeschenk.

Sind die Grußkarten dann noch mit viel Liebe selbst gestaltet, setzt das der Freude noch zusätzlich das goldene Krönchen auf. Und ganz ehrlich, Weihnachtskarten zu basteln – das sage ich jetzt aus eigener Erfahrung – macht nicht nur dem Bastelnden Spaß, die Karte zeigt den Empfängern auch, dass man sich viel Zeit für sie und etwas Selbstgemachtes nehmen. Sterne, Weihnachtsbaum und Weihnachtsmann machen die Grußkarten dann zum echten Hingucker. Dabei kommt es gar nicht darauf an, höchstes künstlerisches Geschick zu beweisen. In diesem Fall zählt schon der gute Wille, um mitten ins Herz zu treffen und ein Strahlen in die Augen des Empfängers zu zaubern.

Aber, derjenige, der solche Freude verbreiten möchte, muss sich jetzt schon ordentlich ins Zeug legen, denn es sind nur noch zehn Tage bis Weihnachten. Also dann: los geht’s!

