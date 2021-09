Hallo Partner

Partner sind derzeit auf allen Medienkanälen und in vielen privaten Diskussionen ein großes Thema. In diversen „Triells“, Wahlarenen, Klartexten oder gar Vierkämpfen werden die Kandidaten zu Aussagen über kommende, mögliche oder „auf keinen Fall“ Koalitionspartner verlockt. Bleibt abzuwarten, was davon am Wahlabend bestehen bleibt. Seit auch die Privatsender Wahlkampfshows als Quotenbringer entdeckt haben, gibt es einen regelrechten Wettbewerb um zitierfähige Aussagen.

Im täglichen Leben kennt man natürlich sehr viel mehr Partnerschaften als im aktuellen Politik-Ausschnitt. Angefangen bei Freundschaften und Ehen, die im Idealfall partnerschaftlich, also auf Augenhöhe, sein sollten. Bei manchen „Bündnis-Partnerschaften“ mussten wir, wie zuletzt, tragisches Scheitern erleben. Im Geschäftsleben sind Partnerschaften ebenfalls verbreitet.

Freiberufler wie Ärzte und Anwälte organisieren sich vermehrt in Partnerschaftsgesellschaften. Auch in der Tierwelt gibt es diverse Partnerschaften: Meerschweinchen fühlen sich als Singles nicht wohl. Tierschützer raten deswegen dazu, stets für einen Partner zu sorgen. In der Schweiz ist für bestimmte Tiere sogar das Recht auf einen Partner oder Partnerin im Tierschutzgesetz verankert.

Manche Tiere haben neben Menschen (die „Dosenöffner“ bei Katzen) ebenfalls „Geschäftspartner“. So teilen der Honigdachs und ein kleiner Vogel mit dem Namen Honiganzeiger die Vorliebe für Honig und Bienenwachs. Der „Akquisiteur“ der Firma erspäht aus der Höhe die Bienennester, piepst seinen Partner an und führt ihn mit weiterem Gesang zu den Bienenwaben. Der Dachs bricht dann für beide die Nester auf – eine perfekte Partnerschaft.

Ob sich nach der Wahl Partner finden, die richtige Wege erkennen und sie dann auch gemeinsam gehen? Eine spannende Frage.