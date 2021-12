Wir feiern Weihnachten als Geburtstagsfest Jesu. Doch natürlich wurde das erste Weihnachtsfest nicht bei dessen Geburt vor 2021 Jahren weltweit gefeiert – das kam erst viel später. Das kann man vordergründig sogar an einem Namen festmachen. An dem von Furius Dionysius Filocalus.

Freilich hatte dieser Mann vor 1667 Jahren nicht als Einzelner das Weihnachtsfest erfunden – damals gab es die Influencer mit ihrer Macht noch nicht. Doch immerhin berichtete der Römer in seiner Funktion als Chronist im Jahr 354 als erster von diesem Fest der Christenheit.

Das Christuskind liegt in der Krippe. Christen feiern seine Geburt an Weihnachten. © Pixabay

Aber schon in der Zeit vor seinem Bericht war der 25. Dezember bereits als Feiertag populär. „Sol Invictus“, also der unbesiegbare Sonnengott, wurde zur Wintersonnwende im Römischen Reich ganz groß gefeiert. Als der christliche Glaube sich immer weiter ausbreitete, wurde dieser Feiertag einfach umgewandelt. Von da an sollte nicht mehr der Sonnengott, sondern Christus, das, wie es heißt, wahre Licht, gefeiert werden.

Damals hatten Menschen scheinbar die Haltung: „Egal warum – Hauptsache, das Fest bleibt bestehen!“. Und so wurde am Termin unserer Weihnachtsfeier seit damals nichts mehr geändert. Daher feiern die meisten Christen Weihnachten nach wie vor am 25. Dezember.

Nur in den Ostkirchen gibt es eine etwas andere zeitliche Regelung. Dort wird Weihnachten am 6. Januar, also am Tag der Anbetung durch die Heiligen Könige, begangen. Doch es geht nicht nur um das Feiern, sondern um das Gefühl hinter dem Festtag. Darum, Zuversicht zu gewinnen, um das Zusammensein mit den Liebsten, um Friede und Freude zu verbreiten.