Im Schein der Kerzen

Zum festen Brauchtum im Advent gehören in vielen katholischen Gemeinden die sogenannten Rorate-Messen, die auch Engelämter oder Lichtleskerch genannt werden. Das Wort „Rorate“ entstammt der katholischen Liturgie. Denn ein Text lautet: „Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum: aperiatur terra, et germinet Salvatorem. – Tauet Himmel, von oben, ihr Wolken, regnet den Gerechten: Es öffne sich die Erde und sprosse den Heiland hervor.“

Es handelt sich dabei um einen Vers aus dem alttestamentlichen Buch Jesaja. In der Adventszeit gibt es an den Werktagen Votivmessen zu Ehren der Gottesmutter Maria, deren Eröffnungsgesang eben jenen Vers beinhaltet, und die deshalb als Rorate-Messen bezeichnet werden.

Diese besonderen Gottesdienste werden nach altem Brauch nur bei Kerzenschein gefeiert und bringen in besonderer Weise die Sehnsucht nach der Ankunft Gottes in der Welt zum Ausdruck. Ihren Ursprung haben solche Rorate-Messen in sehr früher Zeit. Vermutlich wurden schon kurz nach der Ausbildung der Adventsliturgie solche Rorate-Ämter gefeiert. Einen Beitrag zur Entstehung dieser Messfeiern hat wohl auch das Dogma „Maria als Gottesgebärerin“ aus dem Jahre 451 geleistet.

Jedenfalls kommen die Menschen noch heute in den dezent erleuchteten Kirchen zusammen, wenn es draußen noch ganz dunkel ist, um zu beten und singen. Anschließend kommen alle Gottesdienstteilnehmer oft noch mit dem Pfarrer zu einem gemeinsamen Frühstück zusammen.

