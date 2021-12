Immer nur zack zack!?

Bei mir steht heute Abend ein Kinoabend an. Ich bin mit meinem besten Freund, seiner Frau und der hübschen Polizistin vom Revier um die Ecke verabredet. Um 22.45 Uhr wollen wir uns noch „Venom“ anschauen. Ein Blockbuster, der nicht gerade auf meiner Wunschliste steht . . . aber okay, ich freue mich trotzdem.

Nun habe ich zwei Probleme: 1. Ich soll bis heute Abend die Karten besorgen und 2. habe ich den ersten Teil von „Venom“ nicht gesehen.

Im Marvel- und DC-Universum, in denen ich als Jugendlicher printmäßig echt gut unterwegs war, ist leinwandtechnisch so viel passiert, dass ich im Multiversum nicht mehr richtig durchblicke. Gefühlt kommen jedes Jahr drei oder vier neue Streifen ins Kino. Wer hat da noch eine echte Übersicht? Ich jedenfalls nicht! Schnelllebigkeit auf der Leinwand . . . und wann schaue ich nur den ersten Teil? Ich habe keine Zeit!

Und da wären wir bei Problem Nummer eins und nochmals bei Schnelllebigkeit: Auf dem Weg an die Kinokasse habe ich zunächst ein Pärchen gesehen, das über die Straße hastete und beinahe von einem rasenden Pizzaboten im kleinen roten Flitzer überfahren worden wäre. Gerade auf die Autobahn abgebogen, überholte mich rechts und hupend ein Fahrzeug mit Darmstädter Nummernschild und vor dem Eingang zum Kino zerrte eine Mutter – offensichtlich nach den Weihnachtseinkäufen, da komplett be- und überladen – ihr Kind in größter Eile Richtung Parkplatz. Mit dem Handy am Ohr.

Hektik auf dem gesamten Weg zum Kino. Paare, Singles, jüngere und ältere Menschen. Wo ist die Zeit geblieben, wo die Gemächlichkeit, Dinge in Ruhe anzugehen? Muss immer alles zack zack gehen? Müssen wir stets unter Zeitdruck stehen? Geht es nicht mal gemütlich und mit ein wenig Zeit für dringend nötige Muse?

Und wissen Sie was? Die Kinokasse war noch nicht einmal geöffnet . . . Aaaargh! Der ganze Stress umsonst! Ich hätte 45 Minuten warten und mich in die schwach scheinende Sonne setzen oder noch schnell etwas erledigen können. Was glauben Sie, für welche Option ich mich entschieden habe!? Ich bin so doof . . .