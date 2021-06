Immer wieder wieder

Ist es Ihnen aufgefallen? Derzeit kommt man an einem Wort einfach nicht mehr vorbei, vielleicht wird es schon von einigen Statistikern erfasst. In Zeitungsartikeln – auch in unseren aktuellen Ausgaben – im Fernsehen, Werbeanzeigen oder unzähligen Gesprächen: „Wieder“ ist das beherrschende Wort. Es war zwar nie weg, hatte aber mit Aussagen wie „du kommst schon wieder zu spät . . . hast wieder vergessen . . ., das tust du nie wieder . . .“ oft einen negativen Unterton.

Mit den Lockerungen rund um die Corona-Verordnungen grünt und blüht es auf einmal gedanklich und das Wort „wieder“ wird zum Treibsatz. Es ist einfach ein herrliches Gefühl zu sagen, wir waren wieder ein Eis essen (ohne „to go“), wieder im Biergarten ein Kühles vom Fass trinken, wieder ohne Test im Schlossgarten oder haben wieder Freunde und Familie getroffen.

Solche Freude kann man auch für andere empfinden, wenn die Kulturschaffenden nach einem finanziellen und mentalen Leidensweg wieder das Licht der Bühnenscheinwerfer sehen können und Museen und Galerien wieder geöffnet werden. Die meisten von uns sammeln so ihre ganz persönlichen „Wieder“-Erlebnisse.

Achten wir gemeinsam durch umsichtiges Verhalten darauf, dass sie auch dauerhaft möglich sind und nicht durch Leichtfertigkeit von einigen die Freiheiten „wieder“ eingeschränkt werden müssen.

