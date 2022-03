In der Ruhe liegt die Kraft

Haben undefinierbare Geräusche Sie schon mal an den Rand des Wahnsinns gebracht? Ja? Mal vom Tinnitus abgesehen, wo klar ist, weshalb es rauscht und piept und was sicher sehr unangenehm ist.

Neulich hielt mich ein feines, undefinierbares Geräusch auf Trapp. Im Flur meines Hauses war es zu hören, ich war gerade ins Haus gekommen, hatte den Korb mit dem Kaffeegeschirr für die Bauarbeiter, die in der Straße zugange sind, abgestellt und im Gäste-WC die Hände gewaschen. Wo kam bloß dieses Geräusch her? Hier gelauscht, dort gelauscht. Kommt es aus der Küche, oder von draußen, wo die Bauarbeiter arbeiten? Aber die hatten gerade Pause gemacht, alles still. Sicher hat das etwas mit dem Nachrauschen der Toilettenspülung zu tun, dachte ich. Also Frauenhandwerkerkasten (Hammer, Schraubenzieher, Nägel, Klebeband . . . ) aus der Garage geholt und den Spülkasten geöffnet. Mehrfach gespült, hier gerüttelt, dort gerüttelt, gewartet, nix. Schwiegersohn angerufen. Sein Rat, den Lichtschalter im Flur zu tätigen, vielleicht klemmt da etwas und piept, wieder nichts.

So gestresst, kochte ich mir einen Kaffee und räumte bei der Gelegenheit das Kaffeegeschirr aus dem Korb in den Geschirrspüler. Hätte ich vielleicht früher machen sollen. Denn das feine Geräusch kam aus dem Deckel der Isolierkanne, die nicht richtig verschlossen war und der pfeifend die Luft entwich. Und was lehrte mich das? Vor der Suche nach Ursachen erst mal tief durchatmen und einen Kaffee trinken.

