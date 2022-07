Von Reilingen nach Rio? Von Neulußheim nach New York? Oder von Altlußheim an den Ammersee? Oder alternativ von Hockenheim auf die Hohwiese? Letzteres ist zumindest nicht so weit weg. Nur der Balkon ist noch näher. Sofern man einen Balkon hat. Die Größe eines Urlaubsbalkons? Na ja, Bierkastengröße sollte er schon haben, Raum ist ja bekanntlich in der kleinsten Hütte. Und dann erst recht auf dem Balkon.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Balkone entwickeln ja eh ein interessantes Eigenleben. Man ist nicht richtig draußen, aber doch nicht drinnen. Balkone können auch romantisch sein, denken wir nur mal an Romeo und Julia: Oder, um offen zu sein, es könnte sich auch um Romeo und Julius handeln. Und niemand weiß, wie viele Liebesschwüre, umgeben von frisch gegossenen Blumenkästen und bei Vollmond, schon auf Balkonen in der ganzen Welt ausgetauscht worden sind.

Balkone haben auch schon Geschichte geschrieben, aus Balkonhöhe wurden Republiken ausgerufen und Paraden abgenommen und Monarchen umjubelt. Und natürlich auch Sportteams.

Mehr zum Thema Leserbrief Nicht wenige bereuen eine Abtreibung Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Kolumne #mahlzeit Wann ein Mann ein Mann ist Mehr erfahren

Wohl dem also, der bei sich zuhause einen Balkon hat. Und wenn es die „Lage des Balkons“ zulässt, können auch „ahnungslose Passanten“ auf dem Bürgersteig von oben beobachtet und natürlich „intensiv kommentiert“ werden. (Ein sympathisches Wort für „lästern“ gibt es in der deutschen Sprache wohl nicht.) Und wenn also ein solcher Balkon alltagstauglich ist, warum sollte er nicht auch idealer Ferienplatz sein. Zum Ausruhen, zum Lesen, zum Erinnern und zum Nachdenken. Denken an Gott und die Welt und „Weiß-Gott-was-noch.“ Bill Gates hat in Bezug auf das Denken und Nachdenken malgemeint: „Die meiste Zeit denke ich an die Zukunft, denn in ihr verbringe ich den Rest meines Lebens.“ Aber jetzt erst einmal den Urlaub. Egal, ob auf dem Balkon oder an irgendeinem Badestrand . . .